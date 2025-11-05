Le nouveau maire de New York fustige le président

Soirée extraordinaire pour les démocrates aux États-Unis, mardi, et ce, peu importe l'État ou le poste en jeu.
Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin commenter les résultats au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une victoire éclatante de Zohran Mamdani, un démocrate socialiste âgé de 34 ans, élu nouveau maire de New York;
- Le nouveau maire a vanté les CPE... du Québec;
- Des victoires convaincantes en Virginie (Abigail Spanberger) et au New Jersey (Mikkie Sherrill) au poste de gouverneur;
- Une victoire pour Gavin Newsom en Californie pour son référendum sur le redécoupage électoral;
- Donald Trump a écrit sur Truth Social que les défaites n’étaient pas de sa faute... vu qu'il n’était pas sur le bulletin de vote;
- Des audiences devant la Cour suprême sur les tarifs.