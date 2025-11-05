 Aller au contenu
Politique internationale
Le nouveau maire de New York fustige le président

«Un affront direct à Donald Trump» -Valérie Beaudoin

par 98.5

0:00
9:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 novembre 2025 17:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Un affront direct à Donald Trump» -Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Soirée extraordinaire pour les démocrates aux États-Unis, mardi, et ce, peu importe l'État ou le poste en jeu.

Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin commenter les résultats au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Une victoire éclatante de Zohran Mamdani, un démocrate socialiste âgé de 34 ans, élu nouveau maire de New York;
  • Le nouveau maire a vanté les CPE... du Québec;
  • Des victoires convaincantes en Virginie (Abigail Spanberger) et au New Jersey (Mikkie Sherrill) au poste de gouverneur;
  • Une victoire pour Gavin Newsom en Californie pour son référendum sur le redécoupage électoral;
  • Donald Trump a écrit sur Truth Social que les défaites n’étaient pas de sa faute... vu qu'il n’était pas sur le bulletin de vote;
  • Des audiences devant la Cour suprême sur les tarifs.

Trump en paralysie budgétaire: «La réalité le rattrape» -Frédérick Gagnon
La commission
Trump en paralysie budgétaire: «La réalité le rattrape» -Frédérick Gagnon
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
La commission
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
