Fin du conflit à la STM d'ici dix jours?

La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada a déclaré, mercredi, qu'elle voulait que le conflit à la STM soit terminé d'ici dix jours.
Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette déclaration au micro de Philippe Cantin.
L'ancienne ministre admet être renversée.
«Je suis encore sous le choc d'une pareille déclaration. C'est très risqué politiquement, compte tenu de l'état de la négociation entre les parties, C'est un échéancier extrêmement ambitieux.»
«Aujourd'hui, pressée par les questions des journalistes, elle s'est mouillée. Mais s'est vraiment mouillée... Je suis étonnée, parce que pour une mairesse qui vient tout juste d'entrer en poste, elle ne se donne à peu près aucune marge de manœuvre. Elle vient de se peinturer dans le coin.»
Les autres sujets discutés:
- Le ministre de la Santé Christian Dubé sur la sellette et le premier ministre pourrait changer la donne;
- L'ex-ministre de la CAQ Andrée Laforest a joué très gros à Saquenay.