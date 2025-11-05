 Aller au contenu
Politique municipale
Fin du conflit à la STM d'ici dix jours?

«La mairesse vient de se peinturer dans le coin» -Nathalie Normandeau

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 novembre 2025 17:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada a déclaré, mercredi, qu'elle voulait que le conflit à la STM soit terminé d'ici dix jours.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette déclaration au micro de Philippe Cantin.

L'ancienne ministre admet être renversée.

«Je suis encore sous le choc d'une pareille déclaration. C'est très risqué politiquement, compte tenu de l'état de la négociation entre les parties, C'est un échéancier extrêmement ambitieux.»

Nathalie Normandeau

«Aujourd'hui, pressée par les questions des journalistes, elle s'est mouillée. Mais s'est vraiment mouillée... Je suis étonnée, parce que pour une mairesse qui vient tout juste d'entrer en poste, elle ne se donne à peu près aucune marge de manœuvre. Elle vient de se peinturer dans le coin.»

Nathalie Normandeau

Les autres sujets discutés:

  • Le ministre de la Santé Christian Dubé sur la sellette et le premier ministre pourrait changer la donne;
  • L'ex-ministre de la CAQ Andrée Laforest a joué très gros à Saquenay.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

