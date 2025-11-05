Devant un phénomène en plein essor, le service de la police de Québec (SPVQ) lance une offensive afin de sensibiliser les jeunes aux dangers de la violence urbaine et armée.
Écoutez Martin Soucy, capitaine coordonnateur de la lutte à la violence urbaine au SPVQ, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Hausse de la violence armée chez les jeunes de 13 à 15 ans au Québec;
- L’accès facile aux armes à feu et à air comprimé;
- La campagne «Troué par balle» vise à sensibiliser adolescents et parents aux dangers de la banalisation de la violence;
- Prévenir l’exploitation criminelle et l’engrenage des petits contrats menant à des actes graves.