Grève à la STM

La grève en continu de la STM autorisée par le Tribunal administratif du travail affecte en moyenne 600 000 usagers sur une base quotidienne.

Si cela affecte évidemment la capacité pour les travailleurs de se rendre à leur travail, les dommages collatéraux sont plus importants.

Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon se pencher sur cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés