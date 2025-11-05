 Aller au contenu
Société
Grève à la STM

«J'ai peur que ce soit un arbitre qui doive trancher» -Katia Gagnon

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 novembre 2025 16:31

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
«J'ai peur que ce soit un arbitre qui doive trancher» -Katia Gagnon
Société sous la loupe / Cogeco Média

La grève en continu de la STM autorisée par le Tribunal administratif du travail affecte en moyenne 600 000 usagers sur une base quotidienne.

Si cela affecte évidemment la capacité pour les travailleurs de se rendre à leur travail, les dommages collatéraux sont plus importants.

Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon se pencher sur cette situation au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Des perturbations affectent aussi les rendez-vous médicaux et l’aide alimentaire;
  • La situation financière difficile de la STM;
  • Le salaire moyen des chauffeurs (119 000 $);
  • Le salaire moyen des préposés à l'entretien (80 000 $);
  • Le salaire moyen au Québec est de 45 000 $;
  • Il va peut-être falloir revoir la définition actuelle de la santé et de la sécurité.

