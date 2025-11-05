La bonne nouvelle de la journée!

L'entreprise québécoise Canac s'apprête à ouvrir une nouvelle succursale à Montréal, dans l'arrondissement d'Anjou.

Cette expansion est accueillie favorablement par les commissaires, notamment parce que le marché du commerce de rénovation est majoritairement détenu par des intérêts américains.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez partager leurs bonnes nouvelles de la journée, mercredi, à La commission.

