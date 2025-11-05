Succès entrepreneurial

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde des affaires québécois. Les gants de l'entreprise de Québec Caracol ont été sélectionnés pour faire partie de la prestigieuse liste Oprah's Favorite Things de la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey.

Geneviève Grégoire, copropriétaire de Caracol, s'est confiée sur la «folie» qui s'est emparée de son entreprise après l'annonce.

Comment s'est faite la sélection de ce produit de chez nous par l'équipe d'Oprah?

Écoutez Geneviève Grégoire, co-propriétaire de Caracol, témoigner de son expérience, mercredi, à La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.