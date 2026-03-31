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Le facteur de protection solaire

Votre crème solaire FPS ne vous protège peut-être pas autant que vous le croyez

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 mars 2026 08:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Votre crème solaire FPS ne vous protège peut-être pas autant que vous le croyez
Le facteur de protection solaire (FPS) affiché sur vos bouteilles de crème pourrait être bien plus subjectif que vous ne l'imaginez. / sosiukin / Adobe Stock

Le facteur de protection solaire (FPS) affiché sur vos bouteilles de crème n'est peut-être pas aussi précis que vous le croyez.

Écoutez Normand Voyer, chimiste et professeur à l’Université Laval, faire le point à Lagacé le matin.

Bien que les consommateurs s'attendent à une précision scientifique, les tests pour déterminer le FPS reposent sur des réactions humaines variables: on applique le produit sur un groupe de dix personnes, on les expose aux rayons UV, puis on observe visuellement le niveau de rougeur le lendemain.

Cette méthode engendre une variabilité importante selon la génétique de chaque individu.

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