Le facteur de protection solaire (FPS) affiché sur vos bouteilles de crème n'est peut-être pas aussi précis que vous le croyez.

Écoutez Normand Voyer, chimiste et professeur à l’Université Laval, faire le point à Lagacé le matin.

Bien que les consommateurs s'attendent à une précision scientifique, les tests pour déterminer le FPS reposent sur des réactions humaines variables: on applique le produit sur un groupe de dix personnes, on les expose aux rayons UV, puis on observe visuellement le niveau de rougeur le lendemain.

Cette méthode engendre une variabilité importante selon la génétique de chaque individu.