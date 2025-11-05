Santé: la facture salée du «spin»

Le bras de fer entre le gouvernement Legault et les fédérations de médecins prend une tournure de plus en plus coûteuse et politique.

En pleine période de crise de confiance, l'opposition officielle a dénoncé le montant astronomique dépensé par le gouvernement pour faire de la «publicité à grands frais» afin de vendre la loi 2.

Le député libéral et porte-parole en matière de santé, Marc Tanguay, a révélé que le gouvernement a dépensé 547 000 $ pour cette opération de spin.

Un gaspillage, selon lui, qui s'ajoute à une stratégie de communication ratée, puisque neuf députés caquistes se disaient mal informés.

L'enjeu va bien au-delà des finances...

Marc Tanguay rappelle la crise politique engendrée par la loi et exige un changement de cap immédiat pour éviter l'effondrement du système de santé.