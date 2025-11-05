Le transport en commun, un service critique

Le Conseil du patronat et la chambre de commerce exigent du ministre Boulet qu'il devance la loi 89 pour mettre fin à la grève des employés d'entretien de la STM.

Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ, explique cette demande aux Commissaires.

Elle souligne que le transport en commun est un service critique, dont l'interruption a un impact qui va au-delà de l'économie, touchant la mobilité et la santé des citoyens.

Écoutez Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du Conseil du patronat du Québec, à ce sujet, mercredi, à La commission.

La pression monte sur le ministre Boulet, qui a laissé entendre qu'il pourrait avancer l'application de la loi avant le 30 novembre, mais aurait besoin pour cela du consentement des autres partis à l'Assemblée nationale.