Société
Le transport en commun, un service critique

Grève à la STM: le patronat réclame de l'action du gouvernement Legault

le 5 novembre 2025

Grève à la STM: le patronat réclame de l'action du gouvernement Legault
Le droit de grève à la STM est jugé «insoutenable» par différents acteurs de la société. / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Le Conseil du patronat et la chambre de commerce exigent du ministre Boulet qu'il devance la loi 89 pour mettre fin à la grève des employés d'entretien de la STM.

Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ, explique cette demande aux Commissaires.

Elle souligne que le transport en commun est un service critique, dont l'interruption a un impact qui va au-delà de l'économie, touchant la mobilité et la santé des citoyens.

Écoutez Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du Conseil du patronat du Québec, à ce sujet, mercredi, à La commission

La pression monte sur le ministre Boulet, qui a laissé entendre qu'il pourrait avancer l'application de la loi avant le 30 novembre, mais aurait besoin pour cela du consentement des autres partis à l'Assemblée nationale.

«On n'est pas là pour limiter ou remettre en question les droits des travailleurs ou le droit de grève. On est là pour dire qu'il faut trouver une façon de concilier le respect des droits des travailleurs et la continuité des services qui sont critiques pour la population.»

Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ

