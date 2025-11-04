Richard Turcotte, animateur à Salut Bonjour week-end, est porte-parole d'Homme Québec et de leur campagne de sensibilisation à la santé masculine.
Écoutez Richard Turcotte parler de l'organisme et de la campagne de sensibilisation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Qu'est-ce qu'est Homme Québec?
- Le fonctionnement de l'organisme;
- Le taux de suicide chez les hommes est trois fois plus élevé, particulièrement chez les 50-64 ans;
- Les hommes sont aussi victimes de violence conjugale;
- Les célibataires plus à risque de dépression et ils tardent souvent à consulter et préfèrent résoudre leurs problèmes seuls.