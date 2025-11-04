 Aller au contenu
Homme Québec

Une campagne de sensibilisation pour la santé masculine

par 98.5

Le Québec maintenant

le 4 novembre 2025 18:20

Philippe Cantin
Richard Turcotte, animateur à Salut Bonjour week-end, est porte-parole d'Homme Québec et de leur campagne de sensibilisation à la santé masculine.

Écoutez Richard Turcotte parler de l'organisme et de la campagne de sensibilisation au micro de Philippe Cantin.

  • Qu'est-ce qu'est Homme Québec?
  • Le fonctionnement de l'organisme;
  • Le taux de suicide chez les hommes est trois fois plus élevé, particulièrement chez les 50-64 ans;
  • Les hommes sont aussi victimes de violence conjugale;
  • Les célibataires plus à risque de dépression et ils tardent souvent à consulter et préfèrent résoudre leurs problèmes seuls.

