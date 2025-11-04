Élection à la mairie de New York

L'Amérique retient son souffle mardi soir alors que les bureaux de scrutin ferment à New York.

La course à la mairie est devenue un test grandeur nature pour l'élection présidentielle, avec en tête le candidat socialiste démocrate, Zohran Mamdani, qui affronte l'ancien gouverneur Andrew Cuomo.

