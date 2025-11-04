Élection à la mairie de New York

L'Amérique retient son souffle mardi soir alors que les bureaux de scrutin ferment à New York.
La course à la mairie est devenue un test grandeur nature pour l'élection présidentielle, avec en tête le candidat socialiste démocrate, Zohran Mamdani, qui affronte l'ancien gouverneur Andrew Cuomo.
Écoutez la chronique américaine de Valérie Beaudoin, qui analyse la course à la mairie à New York, au micro de Philippe Cantin.
«Écoute, c'est tellement particulier parce que Donald Trump a dit : je vais peut-être couper les vivres à New York si Mamdani rentre ce soir à la mairie, parce que ça n'a pas de bon sens, les gens vont vouloir quitter le pays.»
Autres sujets abordés
- Deux courses au poste de gouverneur au New Jersey et en Virginie;
- Un référendum en Californie.