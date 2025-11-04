Alors que le gouvernement de la CAQ tente désespérément de reprendre le contrôle du narratif, deux crises politiques majeures minent son autorité: le départ avorté d'une de ses députées, et un recul du ministre de la Santé, Christian Dubé, face aux médecins.

Le feuilleton a débuté avec la députée de Laporte, Isabelle Poulet, qui a annulé sa propre conférence de presse de démission, intervention du cabinet du premier ministre oblige.

L'entourage de la députée avait pourtant fait le pied de grue auprès des libéraux dès le mois d'août pour mesurer leur ouverture à l'accueillir.

