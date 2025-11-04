 Aller au contenu
Politique provinciale
Isabelle Poulet

Nouveau départ à la CAQ? «Quitter avant que le navire coule»

L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Alors que le gouvernement de la CAQ tente désespérément de reprendre le contrôle du narratif, deux crises politiques majeures minent son autorité: le départ avorté d'une de ses députées, et un recul du ministre de la Santé, Christian Dubé, face aux médecins.

Le feuilleton a débuté avec la députée de Laporte, Isabelle Poulet, qui a annulé sa propre conférence de presse de démission, intervention du cabinet du premier ministre oblige.

L'entourage de la députée avait pourtant fait le pied de grue auprès des libéraux dès le mois d'août pour mesurer leur ouverture à l'accueillir.

Écoutez Nathalie Normandeau analyser le possible départ d'une autre députée de la CAQ et du recul sur la réforme en santé, au micro de Philippe Cantin.

«Quitter le navire avant que le navire coule. Parce qu'on s'entend, les prévisions, les projections sur le plan politique, la CAQ a de très fortes chances de ne pas former le prochain gouvernement. Alors, il y a des députés qui essaient de trouver une autre option.»

Nathalie Normandeau

Cette tension interne coïncide avec un revirement de ton total du gouvernement face aux fédérations de médecins.
 
 

