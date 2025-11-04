 Aller au contenu
Société
Dialogue rompu

La FMOQ pose ses 4 conditions au ministre de la Santé

par 98.5

0:00
7:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 novembre 2025 16:56

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La FMOQ pose ses 4 conditions au ministre de la Santé. / PC/Jacques Boissinot

Après le recul du gouvernement sur deux dispositions de la loi 2, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) expose ses conditions non négociables.

Le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, le dit sans détour: «Le lien de confiance est brisé». 

Quelles sont les quatre conditions?

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, décortiquer le conflit actuel, au micro de Philippe Cantin.

«Vingt-deux pour cent des médecins de famille ont plus de 60 ans. C'est un risque non négligeable. Et les médecins nous disaient: je vais déménager de province. Et là, c'est en train de se concrétiser. Bien, je ne peux pas dire qu'on l'avait pas dit, là.»

Le Dr Marc-André Amyot

