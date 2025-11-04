Dialogue rompu

Après le recul du gouvernement sur deux dispositions de la loi 2, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) expose ses conditions non négociables.

Le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, le dit sans détour: «Le lien de confiance est brisé».

Quelles sont les quatre conditions?

Écoutez le Dr Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, décortiquer le conflit actuel, au micro de Philippe Cantin.