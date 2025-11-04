Transport en commun

Alors que les grèves se poursuivent tout au long du mois de novembre à la Société de transport de Montréal (STM), la situation est passée du simple désagrément à la tragédie humaine pour les usagers les plus vulnérables.

L’impact ne se limite plus aux retards des professionnels, mais touche désormais la santé publique et la sécurité alimentaire.

Des organismes communautaires rapportent une affluence beaucoup moins élevée dans les banques alimentaires, car les gens ont tout simplement de la difficulté à se déplacer pour venir chercher leur panier.

Écoutez Christian Savard, directeur général de Vivre en ville, décortiquer les impacts de la grève de la STM chez les plus vulnérables, au micro de Philippe Cantin.