Accélération du PIB

Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, est en train de présenter son budget à la Chambre des communes.
Écoutez l'économiste et sénateur Clément Gignac commenter le budget au micro de Philippe Cantin.
Ce dernier admet qu'il a été quelque peu surpris de voir que le déficit n'atteignait pas la somme potentiellement avancée de 100 milliards $.
«C'est une bonne nouvelle, parce que le déficit en pourcentage de l'économie, on parle de 2,5 %. Puis ça, ça se compare avec la France qui est à 5,5 %, les États-Unis à 7 %. Donc, quand on se compare, on se console», dit-il.
Les sujets discutés:
- Un déficit de 78,3 milliards $, inférieur aux prévisions;
- Des investissements majeurs de 280 milliards sur cinq ans;
- Des mesures fiscales pour les entreprises;
- Une réduction progressive de la fonction publique;
- Le ratio dette/PIB se stabilise à 43 %, et le budget vise à accélérer la croissance économique et la défense nationale.