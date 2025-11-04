Accélération du PIB

Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, est en train de présenter son budget à la Chambre des communes.

Écoutez l'économiste et sénateur Clément Gignac commenter le budget au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier admet qu'il a été quelque peu surpris de voir que le déficit n'atteignait pas la somme potentiellement avancée de 100 milliards $.

«C'est une bonne nouvelle, parce que le déficit en pourcentage de l'économie, on parle de 2,5 %. Puis ça, ça se compare avec la France qui est à 5,5 %, les États-Unis à 7 %. Donc, quand on se compare, on se console», dit-il.

Les sujets discutés: