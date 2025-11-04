Élection surprise en Gaspésie

La jeunesse a pris le pouvoir en Gaspésie! Jérémy Laplante, 23 ans, est le nouveau maire de Paspébiac, devenant potentiellement le plus jeune maire élu au Québec.

Il a fait campagne en conciliant ses études et son retour au «village natal».

Pourquoi s'intéresse-t-il aux affaires municipales?

Comment compte-t-il revitaliser sa petite municipalité de 3 000 habitants?

Écoutez Jérémy Laplante, nouveau maire de Paspébiac, partager son expérience avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission.