Plus de 100 000 Québécois attendent de voir un dermatologue, mais la situation pourrait bientôt s'aggraver, car ces spécialistes menacent maintenant de claquer la porte du système public.

La Dre Besner Morin est formelle : les frais de clinique (loyer, masse salariale, équipement, électricité) sont devenus une charge insoutenable à cause de l'inflation et des tarifs d'actes médicaux fixés et non ajustés depuis plus d'une décennie.

Écoutez Dre Catherine Besner Morin, présidente de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec, faire la lumière sur cette crise, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.