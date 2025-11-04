 Aller au contenu
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public

par 98.5

le 4 novembre 2025 14:39

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public. / Adobe Stock

Plus de 100 000 Québécois attendent de voir un dermatologue, mais la situation pourrait bientôt s'aggraver, car ces spécialistes menacent maintenant de claquer la porte du système public.

La Dre Besner Morin est formelle : les frais de clinique (loyer, masse salariale, équipement, électricité) sont devenus une charge insoutenable à cause de l'inflation et des tarifs d'actes médicaux fixés et non ajustés depuis plus d'une décennie. 

Écoutez Dre Catherine Besner Morin, présidente de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec, faire la lumière sur cette crise, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Il faut comprendre qu'un bureau de dermatologie, ça peut facilement coûter 350 000 à 750 000$ par année [...] Effectivement, il y a plusieurs cabinets qui considèrent fermer leurs portes. La réalité, c'est que ce n'est pas nouveau, que ça va de plus en plus mal. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain.»

Dre Catherine Besner Morin

