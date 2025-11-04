 Aller au contenu
Politique internationale
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans

le 4 novembre 2025 14:01

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Dick Cheney (1941-2025) / (AP Photo/Jae C. Hong)

L’actualité internationale est marquée par la mort de Dick Cheney. L’ancien vice‑président américain, figure emblématique de l’administration Bush et architecte des guerres post 11 septembre, est décédé à 84 ans. 

Sa mort rappelle le rôle controversé qu’il a joué dans l’invasion de l’Irak et la recherche d’armes de destruction massive inexistantes .

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter une rafale de nouvelles, à La commission.

Autres sujets abordés: 

  • Paralysie budgétaire aux États-Unis et chaos aérien;
  • Le Parti libéral du Québec souhaite créer un «SWAT du numérique» pour mettre fin aux fiascos technologiques;
  • La gestion de l’offre sous pression après un rapport de l'OCDE.

