L’actualité internationale est marquée par la mort de Dick Cheney. L’ancien vice‑président américain, figure emblématique de l’administration Bush et architecte des guerres post 11 septembre, est décédé à 84 ans.

Sa mort rappelle le rôle controversé qu’il a joué dans l’invasion de l’Irak et la recherche d’armes de destruction massive inexistantes .

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter une rafale de nouvelles, à La commission.

Autres sujets abordés: