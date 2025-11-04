L’actualité internationale est marquée par la mort de Dick Cheney. L’ancien vice‑président américain, figure emblématique de l’administration Bush et architecte des guerres post 11 septembre, est décédé à 84 ans.
Sa mort rappelle le rôle controversé qu’il a joué dans l’invasion de l’Irak et la recherche d’armes de destruction massive inexistantes .
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter une rafale de nouvelles, à La commission.
Autres sujets abordés:
- Paralysie budgétaire aux États-Unis et chaos aérien;
- Le Parti libéral du Québec souhaite créer un «SWAT du numérique» pour mettre fin aux fiascos technologiques;
- La gestion de l’offre sous pression après un rapport de l'OCDE.