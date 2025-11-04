Les Flyers affrontent les Canadiens

Les Flyers de Philadelphie (6-5-1, 13 points) affrontent les Canadiens (9-3-0, 18 points) à Montréal, mardi soir.

L'équipe qui rend visite au Tricolore a un joueur connu des amateurs du CH dans ses rangs: Christian Dvorak, ancien joueur des Canadiens recruté par Marc Bergevin.

Comment a-t-il évolué? Le club de Montréal devrait-il regretter la décision de le laisser partir?

Samuel Montembeault sera devant le but pour les Canadiens: la culture autour du poste de gardien de but a-t-il changer depuis Carey Price?

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs du CH à Cogeco Média, dresser la table pour le match des Canadiens contre les Flyers de mardi soir.