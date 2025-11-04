 Aller au contenu
Hockey
Les Flyers affrontent les Canadiens

Dvorak: «Si on pouvait le kidnapper, Kent Hughes le ferait» -Martin McGuire

par 98.5

0:00
5:36

Entendu dans

La commission

le 4 novembre 2025 13:02

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Dvorak: «Si on pouvait le kidnapper, Kent Hughes le ferait» -Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Flyers de Philadelphie (6-5-1, 13 points) affrontent les Canadiens (9-3-0, 18 points) à Montréal, mardi soir. 

L'équipe qui rend visite au Tricolore a un joueur connu des amateurs du CH dans ses rangs: Christian Dvorak, ancien joueur des Canadiens recruté par Marc Bergevin. 

Comment a-t-il évolué? Le club de Montréal devrait-il regretter la décision de le laisser partir?

Samuel Montembeault sera devant le but pour les Canadiens: la culture autour du poste de gardien de but a-t-il changer depuis Carey Price?

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs du CH à Cogeco Média, dresser la table pour le match des Canadiens contre les Flyers de mardi soir.  

Vous aimerez aussi

«Sans Suzuki, tu n'as pas l'évolution de Caufield en joueur complet» -Théodore
Les amateurs de sports
«Sans Suzuki, tu n'as pas l'évolution de Caufield en joueur complet» -Théodore
0:00
17:48
«Quand Slafkovsky a marqué, je pensais voir les Harlem Globetrotters» -Marinaro
Les amateurs de sports
«Quand Slafkovsky a marqué, je pensais voir les Harlem Globetrotters» -Marinaro
0:00
21:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec
Rattrapage
Élection surprise en Gaspésie
À 23 ans: Jérémy Laplante, plus jeune maire du Québec
Après les voleurs du Louvre, les voleurs d'aluminum de Jonquière
Rattrapage
1,5 million de dollars en billettes dérobés
Après les voleurs du Louvre, les voleurs d'aluminum de Jonquière
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public
Rattrapage
Santé
De plus en plus de dermatologues songent à quitter le public
Rémunération des médecins: un problème de «cherry picking»?
Rattrapage
D'après un ancien docteur
Rémunération des médecins: un problème de «cherry picking»?
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
Rattrapage
La commission
L'ancien vice-président américain Dick Cheney est mort à l'âge de 84 ans
«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
Rattrapage
Hausse des coûts d'exportation de l'électricité
«On ne peut pas attendre les bras croisés», affirme un professeur de physique
«On ne peut pas continuer comme ça: c'est impossible» -Luc Ferrandez
Rattrapage
Grève STM: un danger pour la santé?
«On ne peut pas continuer comme ça: c'est impossible» -Luc Ferrandez
La FMEQ plaide que la loi 2 restreint le droit de grève chez les jeunes médecins
Rattrapage
Cour supérieure
La FMEQ plaide que la loi 2 restreint le droit de grève chez les jeunes médecins
Des élections fédérales d'ici Noël? Peu probable, selon Philippe J. Fournier
Rattrapage
Aucun des partis n'en sortirait gagnant
Des élections fédérales d'ici Noël? Peu probable, selon Philippe J. Fournier
Isabelle Poulet aurait «sondé le terrain» des libéraux, selon Louis Lacroix
Rattrapage
La députée caquiste démissionera-t-elle?
Isabelle Poulet aurait «sondé le terrain» des libéraux, selon Louis Lacroix
Menace de démission de la députée de Laporte: «Ça brasse à la CAQ»
Rattrapage
La commission
Menace de démission de la députée de Laporte: «Ça brasse à la CAQ»
«Beaucoup de produits qui sont fabriqués ici valent la peine d'être considérés»
Rattrapage
PME canadiennes et achat local
«Beaucoup de produits qui sont fabriqués ici valent la peine d'être considérés»
Itinérance: la priorité de Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Nouvelle équipe municipale à Montréal
Itinérance: la priorité de Soraya Martinez Ferrada
Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert
Rattrapage
La commission
Négociations Carney-Trump: «Il faut faire preuve de patience» -Martine Hébert