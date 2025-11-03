Ruba Ghazal, co-porte-parole de Québec solidaire et députée depuis 2018, présente son livre Les gens du pays viennent aussi d’ailleurs.
Écoutez Ruba Ghazal parler de son parcours d'immigrante au Québec au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Son parcours d’immigrante palestinienne arrivée au Québec à dix ans, enfant de la loi 101.
- Elle souligne l’importance de l’accueil, de l’école publique et de la francisation dans la construction de l’identité québécoise
- On discute de la diversité des trajectoires d’immigrants
- Ruba Ghazal défend une vision inclusive de l’indépendantisme québécois.
- Elle y partage ses expériences, de son enfance à son engagement politique, soulignant l'importance de la culture au-delà de la langue.
- Ruba Ghazal défend l'idée que le Québec a offert des rêves généreux aux immigrants, des rêves qui s'étiolent aujourd'hui et elle dénonce l'idée que l'immigration menace le français, affirmant que l'oubli de la solidarité est la véritable menace.