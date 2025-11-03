Élections municipales à New York

Ce sera jour d'élection municipale à New York, mardi, une ville qui est presque un pays en soi.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin parler de New York et de son potentiel nouveau maire, Zohran Mamdani, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le portrait de Zohran Mamdani, socialiste autoproclamé, qui mène dans les sondages à la veille du vote;
- Le candidat séduit par ses promesses de gel des loyers, transports gratuits et forte présence sur les réseaux sociaux, malgré des attaques racistes;
- Plus de 90 000 bénévoles l'appuient;
- L’establishment démocrate, dont Chuck Schumer et Barack Obama, reste prudent.