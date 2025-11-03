La nouvelle mairesse Soraya Martinez Ferrada

Soraya Martinez Ferrada a été élue mairesse de Montréal, dimanche soir, avec une avance convaincante.
Écoutez Nathalie Normandeau parler de l'agenda et des priorités de la nouvelle mairesse, lundi, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés:
- La mairesse a pris un bain de foule, fait un point de presse, mais elle n'a pas accordé d'entrevue individuelle;
- Ses priorités: la résolution urgente de la grève de la STM et l’itinérance
- On parle du départ potentiel de médecins vers l’Ontario (onze permis délivrés);
- Victoire écrasante de Bruno Marchand à Québec qui a remporté dix-huit arrondissements sur 21. Stéphane Lachance s’impose dans trois arrondissements.