Mairie de Montréal

La Ville de Montréal a une nouvelle mairesse, Soraya Martinez Ferrara, depuis dimanche soir.

Écoutez Biz remonter le temps et nous brosser le portrait de nombreux maires qui ont été à la tête de la métropole depuis 1833, au micro de Philippe Cantin.

Le chroniqueur va aussi loin que Jacques Viger (1833), en passant Wilfred Nelson, Jean-Louis Beaudry, Camille Houde, Jean Drapeau et Valérie Plante.

Il souligne les défis de Soraya Martinez Ferrara: sécurité, services de base (déneigement, transport, logement), et préservation du caractère francophone de Montréal, conformément à la Charte de la ville.