 Aller au contenu
Techno
Alerte à la fraude

Fuite Desjardins 2019: des millions de données publiées, comment se protéger?

par 98.5

0:00
7:27

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 novembre 2025 15:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Fuite Desjardins 2019: des millions de données publiées, comment se protéger?
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Un groupe de cyberextorsion aurait publié ce dimanche dernier sur le Dark Web un fichier contenant les informations personnelles de millions de Québécois. On y retrouve des données comme des noms, des numéros d’assurance sociale et des dates de naissance. 

L'expert en cybersécurité Steve Waterhouse explique le danger réel de cet événement qui est liée à la fuite de données qui a eu lieu chez Desjardins en 2019.

Écoutez l'ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale expliquer le tout, lundi, à La commission

«C'était prévisible qu'un jour post 2019, on en aurait des contrecoups comme ça [...] De grâce, n'allez pas vous fier à ce qui vous arrive dans votre boîte à courriels ou par texto, ou même par un message vocal.»

Steve Waterhouse

Vous aimerez aussi

Amour virtuel: «Deux époques, avant et après ChatGPT» -Simon Dubé
Radio textos
Amour virtuel: «Deux époques, avant et après ChatGPT» -Simon Dubé
0:00
25:22
Amoureux de son robot conversationnel : «C'est la nouvelle réalité»
La commission
Amoureux de son robot conversationnel : «C'est la nouvelle réalité»
0:00
13:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je veux défoncer les 100 ans, comme Janette» -Alexandra Diaz
Rattrapage
Atteinte d'un cancer
«Je veux défoncer les 100 ans, comme Janette» -Alexandra Diaz
George Clooney critique la candidature de Kamala Harris
Rattrapage
Un an après l’élection américaine
George Clooney critique la candidature de Kamala Harris
«Les peurs des citoyens doivent être entendues, comprises et validées»
Rattrapage
Mairie de Montréal
«Les peurs des citoyens doivent être entendues, comprises et validées»
«Les gens plus démunis sont pris en otage présentement» -Jean-Sébastien Patrice
Rattrapage
Grève de la STM et insécurité alimentaire
«Les gens plus démunis sont pris en otage présentement» -Jean-Sébastien Patrice
Fin de semaine difficile pour les partisans des Blue Jays
Rattrapage
Défaite crève-cœur à la Série mondiale
Fin de semaine difficile pour les partisans des Blue Jays
«Je voulais que le deuxième show soit meilleur que le premier»
Rattrapage
Pierre-Yves Roy-Desmarais de retour sur scène
«Je voulais que le deuxième show soit meilleur que le premier»
La nouvelle mairesse demande à rencontrer la présidente de la STM
Rattrapage
Grève dans le transport montréalais
La nouvelle mairesse demande à rencontrer la présidente de la STM
«La filière Allô Police»: quand Richard Blass et Jacques Mesrine fascinaient
Rattrapage
Histoires de crime au Québec
«La filière Allô Police»: quand Richard Blass et Jacques Mesrine fascinaient
Le moral des fans des Canadiens à géométrie variable
Rattrapage
Le CH de retour de l'Ouest
Le moral des fans des Canadiens à géométrie variable
8 000 enfants anesthésiés chaque année pour des caries
Rattrapage
Santé dentaire et Halloween
8 000 enfants anesthésiés chaque année pour des caries
«Les Jays sont mieux préparés pour Yamamoto» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Match no. 6 de la Série mondiale
«Les Jays sont mieux préparés pour Yamamoto» -Jeremy Filosa
Le secret d'une bonne vie: «Je prends pas ça à cœur, je prends ça à l'heure»
Rattrapage
Soeur Angèle
Le secret d'une bonne vie: «Je prends pas ça à cœur, je prends ça à l'heure»
«C'est la plus grande saison de tennis pour le Canada» -Hugues Léger
Rattrapage
Série de succès pour Félix Auger-Aliassime
«C'est la plus grande saison de tennis pour le Canada» -Hugues Léger
«Ce n'est pas une campagne qui va passer à l'histoire» -Any Guillemette
Rattrapage
À la veille des élections municipales
«Ce n'est pas une campagne qui va passer à l'histoire» -Any Guillemette