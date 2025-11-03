Alerte à la fraude

Un groupe de cyberextorsion aurait publié ce dimanche dernier sur le Dark Web un fichier contenant les informations personnelles de millions de Québécois. On y retrouve des données comme des noms, des numéros d’assurance sociale et des dates de naissance.

L'expert en cybersécurité Steve Waterhouse explique le danger réel de cet événement qui est liée à la fuite de données qui a eu lieu chez Desjardins en 2019.

Écoutez l'ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale expliquer le tout, lundi, à La commission.