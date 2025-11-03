Grève dans le transport montréalais

Nouvellement élue, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a demandé à rencontrer en urgence la présidente de la Société de transport de Montréal.

Les employés d’entretien du transport en commun montréalais mènent une grève qui pourrait perturber le service des autobus et métros de la grande région de Montréal jusqu’à la fin du mois de novembre.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, qui a assisté au premier point de presse de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, lundi, à La commission.