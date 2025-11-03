Démission de médecins contre la Loi 2

À Gatineau, le Dr Lionel Ange Poungui, chef du département d'obstétrique et de gynécologie, a démissionné en signe de protestation contre la Loi 2 et le manque de moyens concrets pour atteindre les cibles imposées par le gouvernement.
Quelles solutions propose-t-il pour résoudre les problèmes avec le système de santé au Québec?
«Comme spécialiste, on me demande des cibles, alors que je sais très bien pourquoi les salles d'opération ne fonctionnent pas: il manque de personnel. Alors, est-ce que je voudrais opérer? Certainement. Est-ce que mes collègues voudraient opérer? Certainement. Moi, j'ai le patient en face de moi tous les jours. [...] J'ai l'odieux de choisir sur ma liste d'attente qui est le patient prioritaire. Alors ça, on le vit tous les jours et c'est déchirant.»