 Aller au contenu
Société
Son avenir en doute

Fonderie Horne: «La fermeture serait une catastrophe» -Nathalie Normandeau

par 98.5

0:00
5:55

Entendu dans

La commission

le 3 novembre 2025 13:07

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Fonderie Horne: «La fermeture serait une catastrophe» -Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

À la suite de rumeurs circulant sur la fermeture de la Fonderie Horne, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent des priorités à favoriser entre l'emploi, la santé ou l'environnement.

Si la fonderie était pour cesser ses activités, est-il possible de requalifier les employés mis à pied ?

Écoutez Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez partager leurs points de vue sur la fonderie controversée de Rouyn-Noranda, à La commission.

Autre sujet abordé:

  • Le nouveau portail d'inscription aux services de garde, remplaçant La Place 0-5, est désormais accessible aux parents. 

«Quand je t'entends Luc souhaiter la fermeture de la fonderie, ça vient me chercher.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

Des candidats atypiques aux élections municipales
Lagacé le matin
Des candidats atypiques aux élections municipales
0:00
4:18
Grève des transports: avez-vous fait une croix sur Montréal?
Radio textos
Grève des transports: avez-vous fait une croix sur Montréal?
0:00
25:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La candidate bloquiste demande une reprise du scrutin à la Cour suprême
Rattrapage
Défaite à une voix près à Terrebonne
La candidate bloquiste demande une reprise du scrutin à la Cour suprême
«Pourquoi les salles d'opération ne fonctionnent pas: il manque de personnel»
Rattrapage
Démission de médecins contre la Loi 2
«Pourquoi les salles d'opération ne fonctionnent pas: il manque de personnel»
Faut-il faire du transport en commun un service essentiel?
Rattrapage
Grève à la STM en novembre
Faut-il faire du transport en commun un service essentiel?
«La mobilisation a fait en sorte que la fonderie a dû bouger» -Gilles Chapadeau
Rattrapage
Investir dans la Fonderie Horne ou la fermer?
«La mobilisation a fait en sorte que la fonderie a dû bouger» -Gilles Chapadeau
«Pour moi, on est la métropole nordique de l'est du Canada» -Luc Boivin
Rattrapage
Élection surprise à Saguenay
«Pour moi, on est la métropole nordique de l'est du Canada» -Luc Boivin
Élection d'Ensemble Montréal: «Un changement de cap» -Geneviève Guilbault
Rattrapage
Réaction de la ministre des Affaires municipales
Élection d'Ensemble Montréal: «Un changement de cap» -Geneviève Guilbault
La ville de Noël parfaite est à trois heures de Montréal!
Rattrapage
Le saviez-vous?
La ville de Noël parfaite est à trois heures de Montréal!
Grève à la STM: «Bonne chance samedi sur Montréal, ce sera le chaos»
Rattrapage
Du jamais-vu en 38 ans
Grève à la STM: «Bonne chance samedi sur Montréal, ce sera le chaos»
«Les Blue Jays ont vraiment changé de philosophie» - Jeremy Filosa
Rattrapage
Ils jouent du baseball de situation
«Les Blue Jays ont vraiment changé de philosophie» - Jeremy Filosa
L’Agence du revenu du Canada continue d'être critiquée
Rattrapage
Beaucoup de frustration, chez les CPA aussi
L’Agence du revenu du Canada continue d'être critiquée
La taille de la fonction publique augmente, mais où sont les services?
Rattrapage
Plus de fonctionnaires
La taille de la fonction publique augmente, mais où sont les services?
La SAAQ se cherche un PDG et Macron impopulaire en France
Rattrapage
Rafale de nouvelles
La SAAQ se cherche un PDG et Macron impopulaire en France
Airbus 220: «Le problème, c'est la rentabilité»
Rattrapage
L'ancien CSeries
Airbus 220: «Le problème, c'est la rentabilité»
La loi visant à renforcer la laïcité bouscule le réseau scolaire
Rattrapage
Laïcité
La loi visant à renforcer la laïcité bouscule le réseau scolaire