Son avenir en doute

À la suite de rumeurs circulant sur la fermeture de la Fonderie Horne, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent des priorités à favoriser entre l'emploi, la santé ou l'environnement.

Si la fonderie était pour cesser ses activités, est-il possible de requalifier les employés mis à pied ?

Écoutez Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez partager leurs points de vue sur la fonderie controversée de Rouyn-Noranda, à La commission.

