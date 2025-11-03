Son avenir en doute

À la suite de rumeurs circulant sur la fermeture de la Fonderie Horne, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent des priorités à favoriser entre l'emploi, la santé ou l'environnement.
Si la fonderie était pour cesser ses activités, est-il possible de requalifier les employés mis à pied ?
Écoutez Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez partager leurs points de vue sur la fonderie controversée de Rouyn-Noranda, à La commission.
Autre sujet abordé:
- Le nouveau portail d'inscription aux services de garde, remplaçant La Place 0-5, est désormais accessible aux parents.
«Quand je t'entends Luc souhaiter la fermeture de la fonderie, ça vient me chercher.»