Histoires de crime au Québec

Qui se souvient du tabloïd hebdomadaire Allô Police? À son apogée dans les années 70 et 80, il vendait 150 000 copies par semaine, consacrées aux «vedettes du crime au Québec».

Le papier spécialisé dans les faits divers et la criminalité avait créé une onde de choc à son arrivée en révélant la violence et le crime organisé au Québec, ce qui avait propulsé ses ventes malgré la désapprobation du clergé.

Initialement publié en 1953 et disparu au début des années 2000, Allô Police fait un retour sous forme de livre.

Intitulé La filière Allô Police : les vedettes du crime au Québec, cet ouvrage revisite 11 affaires criminelles marquantes.

Écoutez Karine Perron, recherchiste spécialisée en audiovisuelle audiovisuelle et en libération de droits, et Jean-Philippe Rousseau, passionné par les enquêtes criminelles et co-animateur du balado Rétro Crime et auteur d’un livre Môtel Mystère, à ce sujet vendredi, au micro du Québec maintenant.