 Aller au contenu
Société
Histoires de crime au Québec

La «filière Allô Police»: quand Richard Blass et Jacques Mesrine fascinaient

par 98.5

0:00
10:25

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 octobre 2025 18:04

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La «filière Allô Police»: quand Richard Blass et Jacques Mesrine fascinaient
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Qui se souvient du tabloïd hebdomadaire Allô PoliceÀ son apogée dans les années 70 et 80, il vendait 150 000 copies par semaine, consacrées aux «vedettes du crime au Québec». 

Le papier spécialisé dans les faits divers et la criminalité avait créé une onde de choc à son arrivée en révélant la violence et le crime organisé au Québec, ce qui avait propulsé ses ventes malgré la désapprobation du clergé.

Initialement publié en 1953 et disparu au début des années 2000, Allô Police fait un retour sous forme de livre. 

Intitulé La filière Allô Police : les vedettes du crime au Québec, cet ouvrage revisite 11 affaires criminelles marquantes.

Écoutez Karine Perron, recherchiste spécialisée en audiovisuelle audiovisuelle et en libération de droits, et Jean-Philippe Rousseau, passionné par les enquêtes criminelles et co-animateur du balado Rétro Crime et auteur d’un livre Môtel Mystère, à ce sujet vendredi, au micro du Québec maintenant

Vous aimerez aussi

«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»
Le Québec maintenant
«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»
0:00
6:32
Grève à la STM: «Bonne chance samedi sur Montréal, ce sera le chaos»
La commission
Grève à la STM: «Bonne chance samedi sur Montréal, ce sera le chaos»
0:00
5:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Le moral des fans des Canadiens à géométrie variable
Rattrapage
Le CH de retour de l'Ouest
Le moral des fans des Canadiens à géométrie variable
8 000 enfants anesthésiés chaque année pour des caries
Rattrapage
Santé dentaire et Halloween
8 000 enfants anesthésiés chaque année pour des caries
«Les Jays sont mieux préparés pour Yamamoto» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Match no. 6 de la Série mondiale
«Les Jays sont mieux préparés pour Yamamoto» -Jeremy Filosa
Le secret d'une bonne vie: «Je prends pas ça à cœur, je prends ça à l'heure»
Rattrapage
Soeur Angèle
Le secret d'une bonne vie: «Je prends pas ça à cœur, je prends ça à l'heure»
«C'est la plus grande saison de tennis pour le Canada» -Hugues Léger
Rattrapage
Série de succès pour Félix Auger-Aliassime
«C'est la plus grande saison de tennis pour le Canada» -Hugues Léger
«Ce n'est pas une campagne qui va passer à l'histoire» -Any Guillemette
Rattrapage
À la veille des élections municipales
«Ce n'est pas une campagne qui va passer à l'histoire» -Any Guillemette
«Everybody Scream»: «Du mysticisme et de l’horreur folklorique»
Rattrapage
6e album de Florence and the Machine
«Everybody Scream»: «Du mysticisme et de l’horreur folklorique»
«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»
Rattrapage
Message aux médecins tentés par l'Ontario
«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»
Le 1-800-Doug Ford fonctionne vraiment!
Rattrapage
Exil des médecins
Le 1-800-Doug Ford fonctionne vraiment!
La fin du gel diplomatique entre le Canada et la Chine?
Rattrapage
Mark Carney invité en Chine
La fin du gel diplomatique entre le Canada et la Chine?
Rocky Horror Picture Show: «À voir en projection une fois dans sa vie»
Rattrapage
50e anniversaire du film culte
Rocky Horror Picture Show: «À voir en projection une fois dans sa vie»
La STM paralysée dès minuit
Rattrapage
Grève dans le transport en commun
La STM paralysée dès minuit
De l'émotion à l'état pur
Rattrapage
Blue Jays-Dodgers
De l'émotion à l'état pur
Écoutez les aubaines de la semaine
Rattrapage
Économie
Écoutez les aubaines de la semaine