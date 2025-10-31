Santé dentaire et Halloween

Plus de 8 000 enfants subissent une anesthésie générale pour traiter des caries sévères, souvent causées par une mauvaise hygiène bucco-dentaire et une consommation fréquente de sucres (bonbons, jus).

Écoutez Dre Marie-Ève Asselin, dentiste au CHU Sainte-Justine, expliquer le tout, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Elle insiste sur l'importance du brossage supervisé dès la première dent, la prévention précoce, et déplore le manque de programmes publics couvrant les soins préventifs, bien que la Régie de l'assurance maladie rembourse un examen annuel pour les moins de dix ans.