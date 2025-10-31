 Aller au contenu
Société
Santé dentaire et Halloween

8 000 enfants anesthésiés chaque année pour des caries

8 000 enfants anesthésiés chaque année pour des caries
Chaque année au Québec, plus de 8000 enfants subissent une anesthésie générale pour traiter des caries sévères. / Ekaterina Pokrovsky/ Adobe Stock

Plus de 8 000 enfants subissent une anesthésie générale pour traiter des caries sévères, souvent causées par une mauvaise hygiène bucco-dentaire et une consommation fréquente de sucres (bonbons, jus). 

Écoutez Dre Marie-Ève Asselin, dentiste au CHU Sainte-Justine, expliquer le tout, vendredi, au micro de Philippe Cantin. 

Elle insiste sur l'importance du brossage supervisé dès la première dent, la prévention précoce, et déplore le manque de programmes publics couvrant les soins préventifs, bien que la Régie de l'assurance maladie rembourse un examen annuel pour les moins de dix ans.

