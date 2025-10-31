Soeur Angèle

Sœur Angèle, avec son enthousiasme contagieux, nous parle de la mort comme d'une «deuxième vie» et de la façon de célébrer les défunts.

C'est avec cet entrain et cette philosophie positive qu'elle a choisi de s'associer au Pavillon commémoratif Ville-Marie du Repos Saint-François d’Assise.

Conçu comme un lieu de rencontre, il est décoré de 90 œuvres d'art québécoises pour «nourrir spirituellement» et adoucir la douleur du deuil.

Sœur Angèle, qui confie avoir eu peur de la mort auparavant, s'est dite fascinée par le respect et la beauté du lieu.

Elle encourage d’ailleurs les gens à aller visiter ce pavillon, lors de l'inauguration le 5 novembre: portes ouvertes les 8 et 9 novembre 2025.

Écoutez la populaire cuisinière au micro de Philippe Cantin, vendredi.