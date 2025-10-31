Série de succès pour Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime s'est qualifié pour la demi-finale du Masters de Paris-Bercy, marquant une excellente saison pour le tennis canadien, avec des titres remportés aussi par Leylah Fernandez, Victoria Mboko, Gabriel Diallo et Denis Shapovalov.

Hugues Léger, directeur de Tennis Montréal, souligne la maturité acquise par Félix Auger-Aliassime, notamment après son mariage, et l'impact positif sur ses performances.

