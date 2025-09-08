Aller-retour pour la finale à New York

Partir du Québec pour aller assister à la finale masculine du US Open à New York et revenir aussitôt, ce n'est pas évident.
C'est pourtant ce qu'a fait l'animateur de radio Patrick Langlois dimanche. Il explique sa journée folle et il analyse le match au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les mesures de sécurités renforcées en raison de la présence du président américain à la finale
- La victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner
- Patrick Langlois partage sa passion pour le tennis et ses démarches pour obtenir des billets pour Wimbledon et le coût élevé des places pour la finale du US Open