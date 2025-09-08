6e titre du grand chelem pour Alcaraz

L'Espagnol Carlos Alcaraz a vaincu l'Italien Jannik Skinner, dimanche, lors des internationaux de tennis des États-Unis.

À 22 ans, il remporte son 6e titre du grand chelem, en avance sur Rafal Nadal (4), Roger Federer (2) et Novak Djokovic (1) au même âge.

Écoutez l'entraîneur et l'analyste Sylvain Bruneau commenter le jeu d'Alcaraz au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

