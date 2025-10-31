 Aller au contenu
Politique municipale
À la veille des élections municipales

«Ce n'est pas une campagne qui va passer à l'histoire» -Any Guillemette

par 98.5

0:00
7:51

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 octobre 2025 17:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Ce n'est pas une campagne qui va passer à l'histoire» -Any Guillemette
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La campagne municipale à Montréal oppose principalement Soraya Martinez Ferrara (Ensemble Montréal), en tête dans les sondages, et Luc Rabouin (Projet Montréal), sur fond de faible mobilisation et de volonté de changement après deux mandats de Valérie Plante.

À Sherbrooke, l'ex-ministre fédérale Marie-Claude Bibeau mène largement devant ses rivaux, recueillant 43% des intentions de vote et un appui très solide chez les 55 ans et plus (59 %).

Son défi, et celui des autres candidats, est de faire sortir le vote des jeunes.

Écoutez Any Guillemette et Jean-François Desaulniers, journalistes pour Cogeco Media à Montréal et en Estrie, expliquer le tout, vendredi, au Québec maintenant

Vous aimerez aussi

À Lachute, une candidate indépendante fait une vidéo dans son spa
Lagacé le matin
À Lachute, une candidate indépendante fait une vidéo dans son spa
0:00
3:52
«Le réservoir pour accepter de la méchanceté a débordé» -Mathieu Maisonneuve
Lagacé le matin
«Le réservoir pour accepter de la méchanceté a débordé» -Mathieu Maisonneuve
0:00
6:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La «filière Allô Police»: quand Richard Blass et Jacques Mesrine fascinaient
Rattrapage
Histoires de crime au Québec
La «filière Allô Police»: quand Richard Blass et Jacques Mesrine fascinaient
Le moral des fans des Canadiens à géométrie variable
Rattrapage
Le CH de retour de l'Ouest
Le moral des fans des Canadiens à géométrie variable
8 000 enfants anesthésiés chaque année pour des caries
Rattrapage
Santé dentaire et Halloween
8 000 enfants anesthésiés chaque année pour des caries
«Les Jays sont mieux préparés pour Yamamoto» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Match no. 6 de la Série mondiale
«Les Jays sont mieux préparés pour Yamamoto» -Jeremy Filosa
Le secret d'une bonne vie: «Je prends pas ça à cœur, je prends ça à l'heure»
Rattrapage
Soeur Angèle
Le secret d'une bonne vie: «Je prends pas ça à cœur, je prends ça à l'heure»
«C'est la plus grande saison de tennis pour le Canada» -Hugues Léger
Rattrapage
Série de succès pour Félix Auger-Aliassime
«C'est la plus grande saison de tennis pour le Canada» -Hugues Léger
«Everybody Scream»: «Du mysticisme et de l’horreur folklorique»
Rattrapage
6e album de Florence and the Machine
«Everybody Scream»: «Du mysticisme et de l’horreur folklorique»
«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»
Rattrapage
Message aux médecins tentés par l'Ontario
«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»
Le 1-800-Doug Ford fonctionne vraiment!
Rattrapage
Exil des médecins
Le 1-800-Doug Ford fonctionne vraiment!
La fin du gel diplomatique entre le Canada et la Chine?
Rattrapage
Mark Carney invité en Chine
La fin du gel diplomatique entre le Canada et la Chine?
Rocky Horror Picture Show: «À voir en projection une fois dans sa vie»
Rattrapage
50e anniversaire du film culte
Rocky Horror Picture Show: «À voir en projection une fois dans sa vie»
La STM paralysée dès minuit
Rattrapage
Grève dans le transport en commun
La STM paralysée dès minuit
De l'émotion à l'état pur
Rattrapage
Blue Jays-Dodgers
De l'émotion à l'état pur
Écoutez les aubaines de la semaine
Rattrapage
Économie
Écoutez les aubaines de la semaine