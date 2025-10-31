À la veille des élections municipales

La campagne municipale à Montréal oppose principalement Soraya Martinez Ferrara (Ensemble Montréal), en tête dans les sondages, et Luc Rabouin (Projet Montréal), sur fond de faible mobilisation et de volonté de changement après deux mandats de Valérie Plante.

À Sherbrooke, l'ex-ministre fédérale Marie-Claude Bibeau mène largement devant ses rivaux, recueillant 43% des intentions de vote et un appui très solide chez les 55 ans et plus (59 %).

Son défi, et celui des autres candidats, est de faire sortir le vote des jeunes.

Écoutez Any Guillemette et Jean-François Desaulniers, journalistes pour Cogeco Media à Montréal et en Estrie, expliquer le tout, vendredi, au Québec maintenant.