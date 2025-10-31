 Aller au contenu
Message aux médecins tentés par l'Ontario

«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»

Le Québec maintenant

le 31 octobre 2025

Philippe Cantin
Doug Ford, premier ministre de l’Ontario, lance une offensive pour recruter des médecins du Québec, provoquant la colère de François Legault qui dénonce un «maraudage» déloyal.

Dans sa chronique du vendredi, Biz a un message pour les médecins tentés par un transfert de leur pratique en Ontario.

Dans ce contexte, il rappelle l’histoire de la nationalisation d’Hydro-Québec en 1963 par Jean Lesage, René Lévesque et Jacques Parizeau, soulignant le manque de solidarité du Canada anglais envers le Québec, notamment lors du financement des barrages, finalement assuré par des banquiers de... New York.

