 Aller au contenu
Société
Grève dans le transport en commun

La STM paralysée dès minuit

par 98.5

0:00
8:47

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 31 octobre 2025 15:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La STM paralysée dès minuit
La grève à la STM entre en vigueur dès minuit. / The Canadian Press

Pour la première fois en près de 40 ans, il n'y aura absolument aucun service de métro ou d’autobus à Montréal.

Cette grève totale des chauffeurs et opérateurs compliquera les déplacements un peu partout dans la métropole dès samedi.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a fait adopter la Loi 89, qui vise à élargir la notion de services essentiels pour y inclure le «bien-être» de la population.

Cette loi pourrait être utilisée afin de faire cesser la grève dans le transport en commun montréalais.

Selon l'avocat en droit du travail, Maître Marc Boudreau, cette initiative risque d'être inefficace devant les tribunaux.

Écoutez le résumé d'Any Guillemette, journaliste chez Cogeco Nouvelles, ainsi que l'analyse de l'avocat en droit du travail, Maître Marc Boudreau au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.

Vous aimerez aussi

La SAAQ se cherche un PDG et Macron impopulaire en France
La commission
La SAAQ se cherche un PDG et Macron impopulaire en France
0:00
4:38
L’Agence du revenu du Canada continue d'être critiquée
La commission
L’Agence du revenu du Canada continue d'être critiquée
0:00
14:09

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»
Rattrapage
Message aux médecins tentés par l'Ontario
«Il va falloir nous rembourser collectivement le coût de votre formation»
Le 1-800-Doug Ford fonctionne vraiment!
Rattrapage
Exil des médecins
Le 1-800-Doug Ford fonctionne vraiment!
La fin du gel diplomatique entre le Canada et la Chine?
Rattrapage
Mark Carney invité en Chine
La fin du gel diplomatique entre le Canada et la Chine?
Rocky Horror Picture Show: «À voir en projection une fois dans sa vie»
Rattrapage
50e anniversaire du film culte
Rocky Horror Picture Show: «À voir en projection une fois dans sa vie»
De l'émotion à l'état pur
Rattrapage
Blue Jays-Dodgers
De l'émotion à l'état pur
Écoutez les aubaines de la semaine
Rattrapage
Économie
Écoutez les aubaines de la semaine
«Tous les deux avaient intérêt à cette armistice» -MIchèle Boisvert
Rattrapage
Trêve États-Unis-Chine
«Tous les deux avaient intérêt à cette armistice» -MIchèle Boisvert
Trump souhaite la reprise des tests nucléaires aux États-Unis
Rattrapage
Politique internationale
Trump souhaite la reprise des tests nucléaires aux États-Unis
Les libéraux et les conservateurs préparent leurs équipes électorales
Rattrapage
Des élections fédérales avant Noël?
Les libéraux et les conservateurs préparent leurs équipes électorales
Démission de Lionel Carmant: «Ça marque un point de rupture»
Rattrapage
Récapitulatif politique à saveur sportive
Démission de Lionel Carmant: «Ça marque un point de rupture»
«Ça va mettre des syndicats en faillite» -Caroline Senneville
Rattrapage
Réforme du régime syndical
«Ça va mettre des syndicats en faillite» -Caroline Senneville
Victoire du NON: «Parizeau a été envahi d'une colère dirigée vers lui»
Rattrapage
Le référendum de 1995 il y a 30 ans
Victoire du NON: «Parizeau a été envahi d'une colère dirigée vers lui»
«Le concert le plus le fun de ma vie» -Fredz
Rattrapage
Fredz vient de se produire à l'Olympia, à Paris
«Le concert le plus le fun de ma vie» -Fredz
«C'est incohérent que les jeunes n'aient pas le droit de vote»
Rattrapage
Faut-il élargir le droit de vote à 16 ans?
«C'est incohérent que les jeunes n'aient pas le droit de vote»