Pour la première fois en près de 40 ans, il n'y aura absolument aucun service de métro ou d’autobus à Montréal.

Cette grève totale des chauffeurs et opérateurs compliquera les déplacements un peu partout dans la métropole dès samedi.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a fait adopter la Loi 89, qui vise à élargir la notion de services essentiels pour y inclure le «bien-être» de la population.

Cette loi pourrait être utilisée afin de faire cesser la grève dans le transport en commun montréalais.

Selon l'avocat en droit du travail, Maître Marc Boudreau, cette initiative risque d'être inefficace devant les tribunaux.

Écoutez le résumé d'Any Guillemette, journaliste chez Cogeco Nouvelles, ainsi que l'analyse de l'avocat en droit du travail, Maître Marc Boudreau au micro de Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.