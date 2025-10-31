 Aller au contenu
Société
Beaucoup de frustration, chez les CPA aussi

L’Agence du revenu du Canada continue d'être critiquée

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 31 octobre 2025 14:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'Agence du revenu du Canada continue d'être critiquée
L'Agence du revenu du Canada (ARC) continue d'être la cible de critiques. / sirichai / Adobe Stock

L'Agence du revenu du Canada (ARC) continue d'être la cible de critiques.

La présidente et chef de la direction de l’Ordre des CPA du Québec, Geneviève Motard, témoigne que les difficultés soulignées par la vérificatrice générale sont vécues au quotidien par les membres de son ordre.

Écoutez Geneviève Motard commenter le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Luc Ferrandez.

«C'est une réalité que nos membres vivent au quotidien. C'est-à-dire d'avoir de la difficulté de parler à un humain au bout de la ligne, avoir de la difficulté à avoir des informations qui sont [...] correctes, c'est-à-dire qui répondent effectivement à nos questions. [...] Souvent, c'est des mauvaises réponses.»

Geneviève Motard

Elle recommande la création d’une ligne dédiée pour les professionnels, comme le fait Revenu Québec, et milite pour une simplification du régime fiscal canadien et québécois, particulièrement pour aider les populations vulnérables. 

