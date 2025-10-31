Beaucoup de frustration, chez les CPA aussi

L'Agence du revenu du Canada (ARC) continue d'être la cible de critiques.

La présidente et chef de la direction de l’Ordre des CPA du Québec, Geneviève Motard, témoigne que les difficultés soulignées par la vérificatrice générale sont vécues au quotidien par les membres de son ordre.

Écoutez Geneviève Motard commenter le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Luc Ferrandez.