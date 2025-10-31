Le Québec, qui détient toujours 25% des actions d'Airbus pour l'A220 (l'ancien CSeries de Bombardier) après avoir perdu 1,7 milliard de dollars dans l'aventure, peut-il espérer un jour rentabiliser sa participation?

Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé de cours à l'Université McGill, faire le point vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.