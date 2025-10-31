Le Collège des médecins, l'organisme dont le mandat premier est la protection du public, a pris la parole avec une fermeté inattendue, demandant la suspension immédiate de la Loi 2 pour mieux comprendre ses répercussions.

L'ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, précise que tous s'entendent sur les objectifs d'améliorer l'accès aux soins, mais que ce sont les moyens imposés par le gouvernement qui provoquent la crise.

«Dans ce que le gouvernement propose, il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Mais ils sont inflexibles du côté des deux fédérations», soulève-t-il.

Écoutez Gaétan Barrette, médecin et ex-ministre de la Santé, faire le point sur la dernière prise de position du Collège des médecins, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.