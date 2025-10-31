Jakub Dobes ou Samuel Montembeault samedi contre les Sénateurs? L'entraîneur-chef des Canadiens, Martin St-Louis, a tranché.

C'est le gardien québécois, qui connaît un difficile début de saison, qui sera le partant.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter de ce choix, vendredi, à Lagacé le matin.

