 Aller au contenu
Baseball
Les Blue Jays à un gain du championnat

Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto

par 98.5

0:00
3:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 octobre 2025 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Blue Jays pourraient remporter les grands honneurs devant leurs partisans, vendredi soir, mais ils devront tout d'abord résoudre l'énigme Yoshinobu Yamamoto, qui sera le partant du côté des Dodgers.

Les Torontois, eux, feront confiance à Kevin Gausman au monticule.

George Springer sera de retour dans la formation pour les Jays.

L'enthousiasme est palpable dans la Ville Reine, avec des prix allant de 2000$ à 30 000$ pour un billet.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Lamar Jackson est de retour et les Ravens piétinent les Dolphins;
  • Autre défaite de la boxeuse canadienne Mary Spencer.

Vous aimerez aussi

La défensive des Blue Jays brille de tous ses feux
Le Québec maintenant
La défensive des Blue Jays brille de tous ses feux
0:00
4:58
«C'est vraiment impressionnant ce que fait Trey Yesavage»
Lagacé le matin
«C'est vraiment impressionnant ce que fait Trey Yesavage»
0:00
3:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«C'est tellement deux belles équipes à regarder» -Éric Gagné
Rattrapage
Blue Jays contre Dodgers
«C'est tellement deux belles équipes à regarder» -Éric Gagné
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Adorables et incontournables
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Qu'est-ce que le «Mukbang»?
Rattrapage
Un phénomène à l'origine d'une nouvelle télésérie
Qu'est-ce que le «Mukbang»?
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Rattrapage
Le grand jeu d’échecs en Asie
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
Rattrapage
Dès samedi
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
Rattrapage
Loi sur la transparence syndicale
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
Rattrapage
La population est-elle du bord des médecins?
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
Rattrapage
Économie
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
Rattrapage
Chicane entre Québec et les médecins
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Rattrapage
Les enseignants sont tannés de l'entendre
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Rattrapage
Hockey
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Rattrapage
Film d'Halloween
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Rattrapage
Loi spéciale
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Rattrapage
Homicide involontaire
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent