Les Blue Jays à un gain du championnat

Les Blue Jays pourraient remporter les grands honneurs devant leurs partisans, vendredi soir, mais ils devront tout d'abord résoudre l'énigme Yoshinobu Yamamoto, qui sera le partant du côté des Dodgers.

Les Torontois, eux, feront confiance à Kevin Gausman au monticule.

George Springer sera de retour dans la formation pour les Jays.

L'enthousiasme est palpable dans la Ville Reine, avec des prix allant de 2000$ à 30 000$ pour un billet.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés