Musique
L'album Noël en famille

«On a rassemblé tout le monde pour créer cette bulle réconfortante»

par 98.5

0:00
5:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 décembre 2025 06:46

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«On a rassemblé tout le monde pour créer cette bulle réconfortante»
Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La chanteuse Fanny Bloom et le groupe Valaire ont récemment fait paraître l'album Noël en famille, qui replonge dans les chansons classiques de cette fête annuelle. 

Écoutez Catherine Beauchamp en discuter, vendredi, au micro de Catherine Brisson.

«C'est un projet qui a été remis souvent, pendant longtemps et, finalement, on a réussi à rassembler tout le monde en famille pour créer cette bulle réconfortante. Un album qui a été enregistré au printemps, mais on a quand même tenu à allumer le feu de foyer pour se mettre dans l'ambiance.»

Catherine Beauchamp

