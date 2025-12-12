L'album Noël en famille

La chanteuse Fanny Bloom et le groupe Valaire ont récemment fait paraître l'album Noël en famille, qui replonge dans les chansons classiques de cette fête annuelle.
Écoutez Catherine Beauchamp en discuter, vendredi, au micro de Catherine Brisson.
«C'est un projet qui a été remis souvent, pendant longtemps et, finalement, on a réussi à rassembler tout le monde en famille pour créer cette bulle réconfortante. Un album qui a été enregistré au printemps, mais on a quand même tenu à allumer le feu de foyer pour se mettre dans l'ambiance.»