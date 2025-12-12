 Aller au contenu
Société
Juste après le party de Noël

Michael Ma, député conservateur, passe chez les libéraux de Mark Carney

par 98.5

0:00
21:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 décembre 2025 06:45

Avec

Catherine Brisson / Cogeco Média

Le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Mark Carney, gagne un autre député, après que le conservateur Michael Ma ait choisi de quitter les rangs de la formation de Pierre Poilievre.

Le député de la circonscription de Markham–Unionville a déclaré qu'il était temps de rejoindre le PLC, puisque Mark Carney propose l'approche stable et pratique dont le pays a besoin.

Écoutez le tour d'horizon de Catherine Brisson et de ses collaborateurs, vendredi, à Lagacé le matin.

«Ce qui est quand même particulier, c'est que Michael Ma a participé au party de Noël des conservateurs. Et quelques heures après, il faisait partie du Parti libéral du Canada. Ça a dû avoir un petit côté un peu suret, le punch servi.»

Catherine Brisson

Autres sujets abordés

  • Immobilier: des hausses de loyers moins fortes à prévoir?;
  • TGV: le segment Montréal-Ottawa en priorité;
  • Enquête-choc sur la violence conjugale;
  • Air Transat: des hausses salariales supérieures à 50 % pour les pilotes les plus anciens;
  • La conjointe de l'homme d'affaires Alexandre Taillefer et personnalité connue québécoise, Debbie Zakaib, est décédée d'un cancer fulgurant.

