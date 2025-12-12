Juste après le party de Noël

Le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Mark Carney, gagne un autre député, après que le conservateur Michael Ma ait choisi de quitter les rangs de la formation de Pierre Poilievre.

Le député de la circonscription de Markham–Unionville a déclaré qu'il était temps de rejoindre le PLC, puisque Mark Carney propose l'approche stable et pratique dont le pays a besoin.

