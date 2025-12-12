Juste après le party de Noël

Le chef du Parti libéral du Canada (PLC), Mark Carney, gagne un autre député, après que le conservateur Michael Ma ait choisi de quitter les rangs de la formation de Pierre Poilievre.
Le député de la circonscription de Markham–Unionville a déclaré qu'il était temps de rejoindre le PLC, puisque Mark Carney propose l'approche stable et pratique dont le pays a besoin.
Écoutez le tour d'horizon de Catherine Brisson et de ses collaborateurs, vendredi, à Lagacé le matin.
«Ce qui est quand même particulier, c'est que Michael Ma a participé au party de Noël des conservateurs. Et quelques heures après, il faisait partie du Parti libéral du Canada. Ça a dû avoir un petit côté un peu suret, le punch servi.»
Autres sujets abordés
- Immobilier: des hausses de loyers moins fortes à prévoir?;
- TGV: le segment Montréal-Ottawa en priorité;
- Enquête-choc sur la violence conjugale;
- Air Transat: des hausses salariales supérieures à 50 % pour les pilotes les plus anciens;
- La conjointe de l'homme d'affaires Alexandre Taillefer et personnalité connue québécoise, Debbie Zakaib, est décédée d'un cancer fulgurant.