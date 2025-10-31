Les Alouettes de Montréal (10-8), deuxième meilleure équipe dans l'Est, accueilleront samedi les Blue Bombers de Winnipeg (10-8), quatrième dans l'Ouest, en demi-finale de l'Est.

Le demi de coin des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy, assurait à Mario Langlois cette semaine que la formation de Jason Maas était prête et que la machine est bien huilée.

Les yeux seront d'ailleurs rivés sur le quart américain Davis Alexander, qui n'a jamais perdu - une fiche de 11 victoires en autant de départs - depuis son arrivée dans le circuit canadien. Or, il s'agira de son premier match dans les éliminatoires de la LCF.

Écoutez la rencontre avec le descripteur Jean St-Onge et l'analyste Jean-Philippe Bolduc au 98.5 et sur l'application Cogeco Média dès 14h00.

L'équipe gagnante se rendra à Hamilton le 8 novembre pour y affronter les Tiger-Cats (11-7), meilleure équipe dans l'Est, en finale de l'Est.