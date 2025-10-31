 Aller au contenu
Football
Premier match dans les éliminatoires de la LCF

Les Alouettes en pleine confiance avec Davis Alexander

par 98.5 | Modifié le 31 octobre 2025 à 07:18

Les Alouettes en pleine confiance avec Davis Alexander
La pression est sur le quart Davis Alexander, invaincu en saison régulière (11-0) dans la LCF, qui en sera à son premier match éliminatoire en carrière. / La Presse Canadienne

À écouter

«Davis est un joueur qui n'a jamais perdu» -Marc-Antoine Dequoy

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
0:00
9:36

Les Alouettes de Montréal (10-8), deuxième meilleure équipe dans l'Est, accueilleront samedi les Blue Bombers de Winnipeg (10-8), quatrième dans l'Ouest, en demi-finale de l'Est.

Le demi de coin des Alouettes, Marc-Antoine Dequoy, assurait à Mario Langlois cette semaine que la formation de Jason Maas était prête et que la machine est bien huilée.

Les yeux seront d'ailleurs rivés sur le quart américain Davis Alexander, qui n'a jamais perdu - une fiche de 11 victoires en autant de départs - depuis son arrivée dans le circuit canadien. Or, il s'agira de son premier match dans les éliminatoires de la LCF.

Écoutez la rencontre avec le descripteur Jean St-Onge et l'analyste Jean-Philippe Bolduc au 98.5 et sur l'application Cogeco Média dès 14h00.

L'équipe gagnante se rendra à Hamilton le 8 novembre pour y affronter les Tiger-Cats (11-7), meilleure équipe dans l'Est, en finale de l'Est.

Vous aimerez aussi

Mi-temps: «Mes idoles ont été mon père et mes frères» -David Dallaire
Le Football des Alouettes
Mi-temps: «Mes idoles ont été mon père et mes frères» -David Dallaire
0:00
9:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.