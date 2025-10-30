Série mondiale

Rien de tel pour sortir une foule locale d'un match de baseball que de frapper des coups sûrs successifs en début de partie. Qui plus est, des circuits.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie Alex Agostino parler de la rencontre exceptionnelle entre les Blue Jays de Toronto et les Dodgers de Los Angeles.
Les sujets discutés
- Comment un début de match du tonnerre sort la foule d'un match;
- La performance de Yesavage devant Sandy Koufax;
- Alex espère que la série ne va pas se terminer vendredi,
«Personnellement, je pense qu'on va avoir une septième partie. À cause de Yamamoto qui a lancé des parties complètes lors de deux départs de suite. Il est en pleine possession de ses moyens, mais il affronte Gausman. Ça va être toute une partie. Je dis ça, parce que je veux voir les légendes qui vont être créées»