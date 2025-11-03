Le spectacle Yamamoto en Série mondiale

Quarante-huit heures après la défaite des Blue Jays de Toronto lors du septième match de la Série mondiale, Alex Agostino et Mario Langlois discutent de stratégie de baseball.

Les sujets discutés

Une série mondiale extraordinaire;

Qui a demandé la glissante contre Rojas?

Trey Yesavage aurait-il dû rester au monticule en 8e manche?

Le spectacle Yamamoto: «Un athlète hors de l'ordinaire»

Ils soulignent la performance de Yamamoto (Dodgers), MVP, et abordent les enjeux des joueurs japonais en MLB, les règles de transfert, ainsi que l’avenir prometteur des Blue Jays malgré la concurrence des Yankees et Red Sox. Agostino mentionne aussi l’impact de joueurs comme Savage, Monty et Bichette sur la saison.