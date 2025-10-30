Politique internationale

Les présidents des États-Unis et de la Chine ont eu une rencontre productive selon plusieurs observateurs, dont Donald Trump lui-même.
Qu'en est-il, en définitive?
Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le sommet Trump-Xi. Qui a eu le dessus?
- Après une pause de plus de 30 ans, le président américain souhaite la reprise des tests nucléaires aux États-Unis;
- Le nouvel adversaire de Gavin Newsom? Un ancien gouverneur très très connu du public...