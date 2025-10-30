 Aller au contenu
Politique internationale
Politique internationale

Trump souhaite la reprise des tests nucléaires aux États-Unis

par 98.5

0:00
7:30

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 octobre 2025 17:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Trump souhaite la reprise des tests nucléaires aux États-Unis
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Les présidents des États-Unis et de la Chine ont eu une rencontre productive selon plusieurs observateurs, dont Donald Trump lui-même.

Qu'en est-il, en définitive?

Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le sommet Trump-Xi. Qui a eu le dessus?
  • Après une pause de plus de 30 ans, le président américain souhaite la reprise des tests nucléaires aux États-Unis;
  • Le nouvel adversaire de Gavin Newsom? Un ancien gouverneur très très connu du public...

Vous aimerez aussi

Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Lagacé le matin
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
0:00
12:36
Benyamin Nétanyahou ordonne des frappes militaires sur Gaza
La commission
Benyamin Nétanyahou ordonne des frappes militaires sur Gaza
0:00
7:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
De l'émotion à l'état pur
Rattrapage
Blue Jays-Dodgers
De l'émotion à l'état pur
Écoutez les aubaines de la semaine
Rattrapage
Économie
Écoutez les aubaines de la semaine
«Tous les deux avaient intérêt à cette armistice» -MIchèle Boisvert
Rattrapage
Trêve États-Unis-Chine
«Tous les deux avaient intérêt à cette armistice» -MIchèle Boisvert
Les libéraux et les conservateurs préparent leurs équipes électorales
Rattrapage
Des élections fédérales avant Noël?
Les libéraux et les conservateurs préparent leurs équipes électorales
Démission de Lionel Carmant: «Ça marque un point de rupture»
Rattrapage
Récapitulatif politique à saveur sportive
Démission de Lionel Carmant: «Ça marque un point de rupture»
«Ça va mettre des syndicats en faillite» -Caroline Senneville
Rattrapage
Réforme du régime syndical
«Ça va mettre des syndicats en faillite» -Caroline Senneville
Victoire du NON: «Parizeau a été envahi d'une colère dirigée vers lui»
Rattrapage
Le référendum de 1995 il y a 30 ans
Victoire du NON: «Parizeau a été envahi d'une colère dirigée vers lui»
«Le concert le plus le fun de ma vie» -Fredz
Rattrapage
Fredz vient de se produire à l'Olympia, à Paris
«Le concert le plus le fun de ma vie» -Fredz
«C'est incohérent que les jeunes n'aient pas le droit de vote»
Rattrapage
Faut-il élargir le droit de vote à 16 ans?
«C'est incohérent que les jeunes n'aient pas le droit de vote»
«D’autres démissions vont survenir à la CAQ» -Maïté Blanchette Vézina
Rattrapage
Démission de Lionel Carmant
«D’autres démissions vont survenir à la CAQ» -Maïté Blanchette Vézina
La défensive des Blue Jays brille de tous ses feux
Rattrapage
Série mondiale
La défensive des Blue Jays brille de tous ses feux
«J'interprète ça comme une partie de bras de fer entre Poutine et Trump»
Rattrapage
Trump annonce la reprise des essais nucléaires
«J'interprète ça comme une partie de bras de fer entre Poutine et Trump»
«Je sais une chose, ça va être bon» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Marjo sur scène au Gala de l'ADISQ
«Je sais une chose, ça va être bon» -Catherine Beauchamp
«Ça fait très, très mal. C'est vraiment catastrophique.» - Luc Ouellet
Rattrapage
Démission de Lionel Carmant
«Ça fait très, très mal. C'est vraiment catastrophique.» - Luc Ouellet