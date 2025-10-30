Le référendum de 1995 il y a 30 ans

Il y a 30 ans, le Québec votait NON au référendum pour l’indépendance du Québec de 1995.

Écoutez Jean Royer, directeur de cabinet du premier ministre du Québec Jacques Parizeau, chef du camp du OUI lors des événements historiques du référendum québécois de 1995 sur l'indépendance du Québec, raconter les souvenirs de sa soirée référendaire au micro de Philippe Cantin.