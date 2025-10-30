Le référendum de 1995 il y a 30 ans

Il y a 30 ans, le Québec votait NON au référendum pour l’indépendance du Québec de 1995.
Écoutez Jean Royer, directeur de cabinet du premier ministre du Québec Jacques Parizeau, chef du camp du OUI lors des événements historiques du référendum québécois de 1995 sur l'indépendance du Québec, raconter les souvenirs de sa soirée référendaire au micro de Philippe Cantin.
«Je dis à monsieur Parizeau : Il va nous en manquer. Au début, il ne me croit pas. Quand il se confirme ce que je disais, monsieur Parizeau a été envahi comme d'une forme de colère, une colère qui était dirigée vers lui. Il se disait : qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas amener les Québécois à dire oui ? C'est ma responsabilité et le Québec va payer.»