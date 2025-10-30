L'annonce de la démission de Lionel Carmant, qui quitte le Conseil des ministres et le caucus de la CAQ pour siéger comme député indépendant, ne surprend pas son ancienne collègue, la députée Maïté Blanchette Vézina.

Elle déplore que le premier ministre François Legault et le ministre de la Santé, Christian Dubé n'aient pas réussi à convaincre leur seul médecin du caucus que la Loi 2 était la bonne chose à faire.

L'ex-caquiste affirme observer une «inquiétude croissante» chez ses anciens collègues de la CAQ en région, qui se questionnent sur la stratégie gouvernementale.

Écoutez l'analyse de la députée Maïté Blanchette Vézina au micro de Philippe Cantin, jeudi, au Québec maintenant.