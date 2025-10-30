Démission de Lionel Carmant

Une autre tuile tombe sur la tête de François Legault: Lionel Carmant annonce qu'il quitte ses fonctions de ministre responsable des Services sociaux et qu'il siégera désormais comme député indépendant de Taillon.

Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, juge que cette décision fait mal au caucus caquiste et remet en question la légitimité de la Loi 2.

